Keşan'da Traktörden Düşen Yemler Polisi Harekete Geçirdi

Keşan'da Traktörden Düşen Yemler Polisi Harekete Geçirdi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde traktörden caddeye dökülen kuzu yemleri, polis ekipleri tarafından toplanarak trafik normale döndürüldü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde traktörden düşerek caddeye saçılan kuzu yemleri, polisin de yardımıyla toplandı.

Keşan'a bağlı Yenimuhacir beldesinde besicilik yapan Mehmet Sel (60), ilçeden aldığı yemleri traktörünün arkasına bağlı aparata yükleyerek yola çıktı. Sel'in kullandığı 59 LN 859 plakalı traktörün arkasındaki çuvallardan bazıları İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde yola düşerek patladı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durumu fark edip yolda güvenlik önlemi alarak, cadde üzerine saçılan yemleri süpürgeyle toplayarak, çuvallara koydu. Mehmet Sel, kendisine yardımcı olan polis ekiplerine teşekkür etti. Yemlerin caddeden toplanmasıyla trafik yeniden normal seyrine döndü.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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