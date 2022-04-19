Kerpe Sualtı Kazıları akademi dünyasına tanıtıldı

KOCAELİ (Bültenler) - Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından 'Geçmişe Sahip Çıkmak' başlığıyla hazırlanan ve 'Arkeoloji ve Kültürel Miras Eğitimlerinin 5.'si olan Mozaikli Yerleşimlerin Korunması Çalıştayı ve Sualtı Kültür Varlıklarının Korunması ve Belgelenmesi Çalıştayı alanlarında yerli ve yabancı akademisyen ve uzman bilim insanlarının katılımıyla 14 Nisan'da Zeugma Mozaik Müzesi'nde gerçekleşti.

BELGE VERİLDİ

Kocaeli Müze Müdürü Serkan Gedük'ün de davet edildiği çalıştayda, "Kerpe (Kalpe) Limanında Yapılan Sualtı Kazıları ve Arkeopark Önerisi Kerpe (Kalpe) Port Underwater Excavations and Archaeopark Project" sunumuyla Gedük, Kocaeli'de yapılan sualtı kazısı hakkında alanında çalışan uzmanlar ve akademisyenlere bilgi verdi. Bu tür toplantı ve çalışmaların Kocaeli'nin tanıtımı için son derece önemli olduğu ve desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Konuşmasının ardından Prof. Dr. Nevzat Çevik ve Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından kendisine teşekkür ve katılım belgesi takdim edildi.