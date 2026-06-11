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Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir turizm firmasına 1 milyon 225 bin liralık malzeme veren müştekinin çekinin karşılıksız çıkması üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Müşteki L.B. bir turizm firmasına verdiği 1 milyon 225 bin liralık malzeme karşılığında aldığı çekin karşılıksız çıkması üzerine polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, müştekiden alınan malzemelerin Altınova Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğünü ve daha sonra malzemelerin buradan alınarak deponun boşaltıldığını tespit etti.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "nitelikli dolandırıcılık" suçlundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam
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