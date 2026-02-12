Kepez'de Kariyer ve İstihdam Günleri düzenlenecek

Kepez Belediyesi, Kariyer ve İstihdam Günleri kapsamında iş arayanları havacılık sektörünün öncü firmalarıyla bir araya getirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 13 Şubat 2026 günü Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Kariyer ve İstihdam Günü, iş arayanlarla işverenleri buluşturacak.

Katılımcılar, firma yetkilileri ile birebir görüşerek iş başvurularını doğrudan iletebilme ve mülakat süreçlerine katılma imkanı elde edecek.