Kenya'da Vergi Artışlarını Protesto Eden Göstericilere Polis Müdahalesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Kenya'nın başkenti Nairobi ve birçok şehirde vergi artışlarına karşı düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda polisin müdahalesi sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti. Gösterilerde birçok kişi yaralandı.

Kenya'da vergi artışlarını protesto eden göstericilere polisin müdahalesi sonucu en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Capital News'in haberine göre, Kenya'nın başkenti Nairobi ve birçok şehirde, vergi artışları nedeniyle hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Mlolongo'da 3, Kitengela'da 2 ve Emali ve Sondu'da birer kişi gösteriler sırasında hayatını kaybetti.

Gösterilerde aralarında polislerin de olduğu birçok kişi yaralandı.

Azimio Koalisyonu'nun lideri Raila Odinga, hükümetin yeni vergi kararına karşı "sivil itaatsizlik" çağrısı yapmıştı.

Kenya'da 7 Temmuz'da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.