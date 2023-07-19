Kenya'da Vergi Artışlarına Karşı Gösteriler Şiddet Olaylarına Dönüştü

Kenya'da vergi artışlarını öngören yasaya tepki olarak düzenlenen gösteriler şiddet olaylarına dönüştü. Muhalif Azimio koalisyonunun başkent Nairobi, Mombasa ile Kisumu'da başlattığı ve 3 gün sürmesi planlanan gösterilerde, polis ve göstericiler çatıştı. Çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, yolları kapatanlara biber gazıyla müdahale etti. Kisumu'da bir pazar yerinde yangın çıktı, Nairobi'de duyulan silah sesleri paniğe yol açtı. Gösteriye katılan 35 yaşındaki iş kadını Jane Wambui, AA muhabirine, daha iyi bir gelecek umuduyla William Ruto'ya oy verdiklerini ancak artan vergilerden ötürü ay sonunu bile getiremediklerini söyledi. 50 yaşındaki taksi şoförü Samuel Mwangi de artan yakıt fiyatlarının 'işlerini öldürdüğünü', kazançlarının büyük kısmının yakıta gittiğini ifade etti. Protestolar öncesi hükümet tüm eğitim kurumlarını tatil etmişti. Kenya'da geçen hafta muhalifler tarafından başkent Nairobi ve Mombasa başta olmak üzere çok sayıda şehirde yapılan gösterilerde, 10 kişi hayatını kaybetmişti. Hükümetin çıkardığı ancak Anayasa Mahkemesinin itirazlar üzerine yürütmesini durdurduğu vergi artışlarını öngören yasaya karşı çıkan muhalifler, hayat pahalılığının son bulmasını istiyor.