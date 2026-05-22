Kenya'da toplu taşıma işletmeleri akaryakıt zamları sonrası yaptıkları grevi iptal etti

Kenya'daki toplu taşıma işletmecileri, akaryakıt zamları nedeniyle yaptıkları grevi Devlet Başkanı William Ruto'nun akaryakıt fiyatlarını düşüreceğine dair söz vermesinin ardından iptal etti.

İşletmeciler yaptıkları açıklamada, artan akaryakıt fiyatları konusunda görüşmelerin yapılabilmesi için geçen salı günü bir hafta süreyle askıya alınan ülke çapındaki grevi sona erdirdiklerini ilan etti.

Açıklamada, ülkede 18 Mayıs'ta başlayan grevin, Ruto'nun bugün haziran-temmuz fiyatlandırma döneminden itibaren dizel fiyatlarını litre başına 10 Kenya şilini (0,077 dolar) düşüreceğini söylemesinin ardından yeniden başlamayacağı duyuruldu.

Grev, 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan protestoların ardından, hükümet ile akaryakıt sektörü paydaşları arasında görüşmelerin devam edebilmesi için 19 Mayıs'ta geçici olarak askıya alınmıştı.

Kenya'da 15 Mayıs'ta açıklanan yeni tarifeyle dizel fiyatlarının yüzde 23,5, benzin fiyatlarının ise yüzde 8 artması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde düzenlenen protestolar sırasında 4 gösterici hayatını kaybetmişti.

Ruto, bugün bir sonraki yakıt fiyatlandırma döneminde dizel fiyatlarını düşüreceklerini duyurmuştu.