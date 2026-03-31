Kenan Tekdağ'a Ev Hapsiyle Tahliye Kararı
Can Yayın Holding'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, suç örgütü ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu davada ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
Can Holding soruşturması kapsamında Mehmet Remzi Sanver, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin dahil çok sayıda isim 20 Ekim'de tutuklanmıştı.