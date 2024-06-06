Kemer'de Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin eserleri sergilendi

Antalya'nın Kemer ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları eserler sergilendi.

Ayışığı Parkı'nda gerçekleştirilen sergide, kursiyerlerin yaptığı resim, el sanatları, hediyelik eşyalar yer aldı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, açılışta yaptığı konuşmada, eserlerin bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulduğunu söyledi.

"Susuzluk ve kuraklık" temalı eserlerin de dikkat çekici olduğunu ifade eden Solmaz, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Açılışa, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semra Bekar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Can ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Serginin açılışında dans ve spor gösterileri de yapıldı.