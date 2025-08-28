Kemalpaşa'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kemalpaşa'da yapılan kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, belirlenen adreslerdeki aramalarda çok sayıda kaçak tütün malzemesi ele geçirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Mehmet Akif Ersoy ve Sekiz Eylül mahallelerinde belirlenen 3 adreslere baskın düzenledi.

Aramalarda 27 bin 800 boş makaron, 20 bin 620 sigara ile otomatik tütün sarım makinesi ele geçirildi.

M.Y. (46), S.Ö.(50), A.T. (20) ve Y.Ç. (31) gözaltına alındı, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
