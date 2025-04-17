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Kemalpaşa Belediyesine Usulsüzlük Operasyonu: 5 Gözaltı

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İzmir'de Kemalpaşa Belediyesi'nde gerçekleştiren kamu harcamalarında usulsüzlük iddialarıyla ilgili 1'i başkan yardımcısı toplam 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, iptal edilen bir konserle ilgili kamu zararını hedef alıyor.

İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine yönelik düzenlenen kamu harcamalarında usulsüzlük operasyonunda 1'i başkan yardımcısı 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemalpaşa Belediyesinin geçen yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için organize ettiği ancak Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edilen Gülşen konseriyle ilgili kamu harcamalarında usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında, iştirak halinde hileli davranışlarla kamu kurumunu zarara uğratarak haksız menfaat temin ettikleri suçlamasıyla yakalama kararı verildi.

Polis ekipleri Kemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı A.B, belediyenin bu konudaki idari soruşturması kapsamında daha önce açığa alınan eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü H.B, belediye personelleri S.K. ve B.B. ile organizasyon şirketi yetkilisi S.P'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
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