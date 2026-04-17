KEİ Genel Sekreter Yardımcısı Kavakcı, Karadeniz'in öneminin gittikçe arttığını vurguladı Açıklaması

BÜŞRANUR KESKİNKILIÇ/ELİF GÜLTEKİN KARAHACIOĞLU - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Genel Sekreter Yardımcısı ve Büyükelçi Doç. Dr. Merve Safa Kavakcı, dünya siyaseti çerçevesinde Karadeniz'in öneminin gittikçe arttığını belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kavakcı, KEİ'nin 1992'de Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde İstanbul'da kurulduğunu hatırlatarak farklı ülkelerden büyükelçilerin burada görev yaptığını belirtti.

KEİ'nin ekonomik değerler temelinde şekillendiğini vurgulayan Kavakcı, "Karadeniz'in önemi her gün dünya siyaseti çerçevesinde artmakta." ifadesini kullandı.

Kavakcı, KEİ'nin ülkeler arasındaki farklılıkları ikinci plana iterek ortak çıkarlar etrafında buluşmayı sağlayan ve Karadeniz çevresiyle ötesindeki devletleri bir araya getirebilen nadir platformlardan biri olduğunu söyledi.

Teşkilatın ADF kapsamında da tartışıldığı gibi ülkelerin farklılıklarını bir kenara bırakarak ortak çıkarlar doğrultusunda çeşitli projelerin hayat geçirilmesine olanak tanıdığını vurgulayan Kavakcı "Bölgesel işbirliği anlamında Karadeniz'in etrafındaki ve ötesindeki 13 ülke olarak biz el ele çalışabiliyoruz." dedi.

Kavakcı, ikili ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşansa da farklılıkların bir kenara bırakılarak projeler üzerinde uzlaşı sağlanabildiğini aktardı.

Türkiye'nin kasım ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) en önemli organizasyonlarından biri olan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/UNFCCC) Taraflar Konferansı'nın (COP) 31. Oturumu'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan Kavakcı, "Bizim için en önemli maddelerden biri iklim değişikliğiyle gelen küresel ısınma." diye konuştu.

Kavakcı, KEİ'nin Karadeniz'in "mavi" kalmasının sağlanması için küresel ısınma ile mücadeleye yönelik projeler yürüttüğünü kaydetti.

Ekonomik iş birliğinde en önemli noktalardan birinin malların ve ihtiyaçların transferi olduğunu vurgulayan Kavakcı, teşkilatın bu kapsamda önemli bir izin sistemine imza attığını belirtti.