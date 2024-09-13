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Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Şalt-2 Trafo Merkezi'ni gezdi

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Kaymakam Atalık, Bayındır köyü sınırları içerisinde yapımı tamamlanan ve açılmaya hazır bulunan TEİAŞ Keban Şalt 2 Trafo Merkezi sahasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Kaymakam Atalık, tesisin teknik detayları ve işleyişi hakkında TEİAŞ Keban Şalt 2 Trafo Merkezi Tesis Müdürü Hüseyin Civelek'ten bilgi aldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Şalt-2 Trafo Merkezi'ni gezdi.

Kaymakam Atalık, Bayındır köyü sınırları içerisinde yapımı tamamlanan ve açılmaya hazır bulunan "TEİAŞ Keban Şalt 2 Trafo Merkezi" sahasını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Atalık, tesisin teknik detayları ve işleyişi hakkında TEİAŞ Keban Şalt 2 Trafo Merkezi Tesis Müdürü Hüseyin Civelek'ten bilgi aldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel

Hüseyin Civelek Ekonomi Güncel

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