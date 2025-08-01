Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Demir Yolu Ağı Uzatılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin transit potansiyelini yükseltmek için demir yolu ağı uzunluğunun önemli ölçüde artırmayı planladıklarını bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Astana'da ulaşım çalışanları günü vesilesiyle sektör temsilcilerini ağırladı.

Tokayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen törende, "gerçek emekçiler" olarak nitelendirdiği ulaşım sektörü çalışanlarının Kazakistan'ın kalkınmasına büyük katkı sağladığını kaydetti.

Ulaştırma sektörünün ülke ekonomisi için önemine vurgu yapan Tokayev, "Ulaştırma sektörü ülkemiz açısından stratejik öneme sahiptir. Sektörde şu anda 770 binden fazla kişi çalışıyor." dedi.

Tokayev, Kazakistan'ın Avrasya'nın önemli transit merkezlerinden biri olduğunu ve bu bağlamda Çin, Orta Asya ve Avrupa arasında yük taşımacılığını sağlayan Hazar Denizi geçişli Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru (Orta Koridor) geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Yakın gelecekte ülkenin demir yolu ağı uzunluğunun önemli ölçüde artırılmasının planlandığını belirten Tokayev, bu kapsamda 11 bin kilometrelik demiryolu hattının onarılacağını ve 5 bin kilometrelik hatta ise raylı sistem inşa edilerek modernizasyon çalışmaları yapılacağını söyledi.

Tokayev, aynı zamanda kara ve hava yolu altyapısının geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirdiklerini ve halihazırda ülkede 3 yeni havaalanının inşa edildiğini sözlerine ekledi.