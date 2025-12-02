Kazakistan Başkonsolosu İstanbul'da Tekirdağ Valisi'ni Ziyaret Etti
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile bir araya gelerek kent hakkında bilgi aldı ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Kazakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.
Vali Soytürk, ziyarette Amankul'a kentin coğrafi yapısı, sanayisi, tarımı ve turizmi hakkında bilgi verdi.
Ardından iki ülke arasındaki ticari, sosyal ve kültürel ilişkiler görüşüldü.
Soytürk, Amankul'a ziyaret için teşekkür etti.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel