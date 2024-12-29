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Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı

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Çorum'un Alaca ilçesinde spor yapmak için ilçe stadyumuna giden cumhuriyet savcısı, tribünlerin arkasındaki bölümde kaz dövüşü yapıldığını gördü. Savcının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kamerasını görüntüleri izledi ve kimliğini belirledikleri 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uyguladı.

Çorum'un Alaca ilçesinde kaz dövüşü yaptırdığı belirlenen 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uygulandı. Alınan bilgiye göre, cumhuriyet savcısı, spor yapmak için gittiği İlçe Stadyumu'nda tribünlerin arkasındaki bölümde kalabalık grubu fark etti.

SAVCIYI FARK EDENLER STADYUMDAN AYRILDI

Yakından baktığında kaz dövüşü yapıldığını gören cumhuriyet savcısı, polis merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada cumhuriyet savcısını fark edenler, stadyumdan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Stadyumun güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri 70 kişiye 7 bin 216'şar lira idari para cezası uyguladı. Kaz dövüşünün yapıldığı anlar, stadın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Kaynak: AA / Serdar Coşkun - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMGk:

Kim bilir kaç kez ihbar yapıldı ama savcı bey kendisi görmeden bu işler olmuyor maalesef

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Haber YorumlarıMEMOLLİ null:

SAVCI KAZ GİBİ YOLMUŞ BUNLARI??????

Yorum Beğen69
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Haber YorumlarıTekin Avci:

Ooo tamam ülkeyi kurtardı savci şimdi yılbaşı geliyor kaz satışında bir denetim lazım kaz dövüş turmek he kime ne zararı var mesela sahte bahis yok milleti dolandırmadan yok seçil erzan yok sahte dernek yok tarikat yok ülkeye ihanet yok neymiş kaz güreşi size ne yav kırk pınarla insanlar güreşi var niye yasak degil

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Haber YorumlarıNurettin Şimşek:

Her yerde hakim savcı polismi olacak .Millete çoğunda vicdan kalmadi

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Haber YorumlarıHalit:

yakalayın kazlar kaçıyor iyi yoldu ama dövüştürenlere ceza doğruda izleyene bence doğru değildir cezası farklı olmalı

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