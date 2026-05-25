Haberler

Kayseri ve Kırşehir'de hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor

Kayseri ve Kırşehir'de hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri ve Kırşehir'deki kurbanlık hayvan pazarlarında bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor. Kayseri'de sıkı pazarlıklar yapılırken, Kırşehir'de büyükbaş hayvanların yüzde 60'ı satıldı.

Kayseri ve Kırşehir'de, kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarında hareketlilik devam ediyor.

Kayseri merkeze bağlı Melikgazi, Talas ve Kocasinan ilçelerinde kurulan canlı hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Kocasinan ilçesi Erkilet Bülbülpınarı Kurban Satış ve Kesim Alanı'na gelen vatandaşlar ile besiciler arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

Hareketliliğin bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Kırşehir

Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazarı'nda bayram öncesi yoğunluk yaşanıyor.

Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, buraya gelen büyükbaş hayvanların yüzde 60'ının satıldığını söyledi.

Genelde vatandaşların büyükbaş hayvanlara yöneldiğini belirten Çelik, "Şu anda pazarda 1200 civarında büyükbaş, 2 bin 500 civarında da küçükbaş hayvan kaldı. Pazardaki küçükbaş hayvanların yüzde 50'den fazlası satıldı." dedi.

Besici Asım Bıyıklı da "Dün 15 büyükbaş hayvanımız vardı, 7 tane kaldı. Bugün 10 hayvan daha getireceğiz. İnşallah hepsini satacağız." ifadelerini kullandı.

Besici Halil Eflatun ise pazara 100'e yakın küçükbaş hayvan getirdiğini ve fiyatların 23-25 bin lira arasında değiştiğini belirtti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili teklifi reddetti

Kılıçdaroğlu cephesinde deprem! İki milletvekili reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel, Meclis'te MYK’yı topluyor

CHP’de kritik zirve! Özgür Özel dediğini yapıyor
Haziran ayına günler kala 6 metre kar var! İş makinesi içinde kayboldu

Hazirana günler kala metrelerce kar var! İş makinesi içinde kayboldu
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!

Yok artık Mourinho! Daha gitmeden Real Madrid'i büyük zarara soktu

Daha gitmeden Real Madrid'i karıştırdı bile