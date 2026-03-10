Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akyüz'ü ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da yer aldı.

Ziyarette, Kayseri'de sporun gelişimi, spor yatırımları ve gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, kentin spor altyapısı, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesi ve spor turizmi potansiyeline dikkati çekerek, şehrin spor alanındaki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sporun her branşına destek vermeye devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, Kayseri'yi spor şehri kimliğiyle daha da ileriye taşımak için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette ayrıca Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylığı üzerine de istişarelerde bulunuldu.