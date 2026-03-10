Haberler

Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akyüz'ü ağırladı

Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Akyüz'ü ağırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ile sporun gelişimi ve 2029 Dünya Spor Başkenti adaylığı üzerine istişarelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da yer aldı.

Ziyarette, Kayseri'de sporun gelişimi, spor yatırımları ve gençlerin spora yönlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, kentin spor altyapısı, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesi ve spor turizmi potansiyeline dikkati çekerek, şehrin spor alanındaki hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sporun her branşına destek vermeye devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, Kayseri'yi spor şehri kimliğiyle daha da ileriye taşımak için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalıştıklarını ifade etti.

Ziyarette ayrıca Kayseri'nin "2029 Dünya Spor Başkenti" adaylığı üzerine de istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti

Ve Serdal Adalı bombayı patlattı: Onun kariyeri bitti
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp
İnekteki kuduz şüphesi nedeniyle mahalle karantinaya alındı

Ahırda kuduz şüphesi! Mahalle karantinaya alındı