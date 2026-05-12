Kayseri Şeker avans ödeme takvimini açıkladı

Kayseri Şeker, 2026 üretim yılına ilişkin avans ödeme takvimini duyurdu.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum, tohum, gübre, ilaç ve motorin gibi ayni desteklerin yanında nakdi avans ödemeleriyle de çiftçinin yükünü hafifletmeye devam ediyor.

Ekimden hasada kadar her aşamada üreticinin yanında yer alan Kayseri Şeker, tarımın sürdürülebilirliği ve üreticinin güçlü kalması adına desteklerini sürdürüyor.

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı 21 bölgede pancar üreticileriyle çalışarak sektörde öncü rolünü sürdüren kurum, 2026 üretim yılı avans takvimine göre ödemeleri 5 Haziran-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Bu kapsamda 5 Haziran'da ekim avansı (195 lira/dekar), 25 Haziran'da çapa avansı (150 lira/ton), 29 Temmuz'da birinci sulama avansı (160 lira/ton), 27 Ağustos'ta ikinci sulama avansı (160 lira/ton) verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, "Çiftçimizin emeği bizim için çok kıymetli. Üretimin başlangıcından hasat dönemine kadar her aşamada üreticimizin yanında yer alıyor, ihtiyaçlarını zamanında karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Güçlü tarım, güçlü üreticiyle mümkündür. Açıklanan avans takviminin tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni eder, 2026 üretim yılının bereketli ve verimli geçmesini dillerim. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.