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Başkan Büyükkılıç, yeni ulaşım aksındaki asfalt çalışmalarını inceledi

Başkan Büyükkılıç, yeni ulaşım aksındaki asfalt çalışmalarını inceledi
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden çevre yoluna bağlanacak yeni ulaşım aksındaki asfalt çalışmalarını inceledi. 90 milyon liralık yatırımla 1,7 km'lik arterde çalışma yürütülüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden çevre yoluna bağlanacak yeni ulaşım aksındaki asfalt çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erkilet Bulvarı'nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünden çevre yoluna bağlayacak yeni ulaşım aksındaki asfalt çalışmalarını inceleyerek, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan'dan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, sahada görev yapan belediye personeli ile yüklenici firma çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Kentin büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Büyükkılıç, alternatif ulaşım güzergahlarının oluşturulmasının şehir içi trafik akışını rahatlatacağını ve ulaşım konforunu önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Büyükkılıç, çalışmalar kapsamında şu anda yaklaşık 90 milyon liralık yatırımla 1,7 kilometrelik ana arterde yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ve 5 kilometrelik projenin tamamlanmasıyla toplam yatırım tutarının 200 milyon lirayı aşacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
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