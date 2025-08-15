Kayseri'de Yeni Bağlantı Yolu Hizmete Açıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Bulvarı'ndan Sancaktepe Mahallesi'ne bağlantı sağlayan yeni 30 metrelik yolu tamamlayarak hizmete açtı. Yaklaşık 2 milyon 40 bin lira maliyetle hayata geçirilen yol çalışması, bölgedeki trafik akışını hızlandırmayı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erkilet Bulvarı'ndan Sancaktepe Mahallesi'ne bağlantı sağlayan 30 metrelik yeni yolu tamamlayarak hizmete açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2 milyon 40 bin lira maliyetle hayata geçirilen yol çalışmasıyla, bölgedeki trafik akışının hızlanması ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Yeni imar planına uygun şekilde yapılan düzenlemeyle, Erkilet Bulvarı'ndan şehir merkezi istikametine dönüşler, 30 metrelik bağlantı yolundan sağlanacak. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi karşısındaki eski sola dönüş yolu ise kapatıldı.

Yolun vatandaşlara daha güvenli bir seyahat imkanı sunacağını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erkilet Bulvarı'nın asfaltını yenileyerek modern bir ulaşım hattı oluşturduk. Sancaktepe Mahallesi'ne bağlanan bu yeni yol, şehrimizin ulaşım standartlarını yükseltecek, trafik yoğunluğunu azaltacak" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: AA / Halil Özbaşaran - Güncel
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kız kardeşini taciz ettiler, kendisini de vahşice katlettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.