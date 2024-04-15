Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda 7-14 Nisan tarihlerinde düzenlenen 10 operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.