Kayseri'de Tırda 320 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Kayseri'de bir tırda yapılan aramada 320 paket bandrolsüz kaçak sigara bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrolü sırasında tır sürücüsü T.M.'ye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Bu sırada, çay ve tütün tespit köpeğiyle araçta yapılan aramada, 320 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.