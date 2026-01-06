Kayseri'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, para alacak listesinin bulunduğu not kağıdı, senetler, cep telefonu ve dekontlar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çiğilli ve Gazibeyli mahallelerinde belirlenen 2 ikamete operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 1 para alacak listesinin yazılı olduğu not kağıdı, ?3 yazılı senet, ?14 boş senet, ?1 cep telefonu, 1 sim kart ve ?3 dekont ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel