Kayseri'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çiğilli ve Gazibeyli mahallelerinde belirlenen 2 ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1 para alacak listesinin yazılı olduğu not kağıdı, ?3 yazılı senet, ?14 boş senet, ?1 cep telefonu, 1 sim kart ve ?3 dekont ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.