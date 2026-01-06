Haberler

Kayseri'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, para alacak listesinin bulunduğu not kağıdı, senetler, cep telefonu ve dekontlar ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çiğilli ve Gazibeyli mahallelerinde belirlenen 2 ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1 para alacak listesinin yazılı olduğu not kağıdı, ?3 yazılı senet, ?14 boş senet, ?1 cep telefonu, 1 sim kart ve ?3 dekont ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak

Avrupa'nın iki devi Ukrayna için anlaştı! Türkiye detayı çarpıcı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Tüm gözler Latin Amerika'dayken Çin'in göz diktiği ülkede F-16 düştü
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

Osimhen ülkeyi karıştırdı! Takımdan ayrılmakla tehdit ediyor
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü

Tüm gözler Latin Amerika'dayken Çin'in göz diktiği ülkede F-16 düştü
Gelecek Partili İsa Mesih Şahin, AK Parti'ye geçiyor: Yuvamıza dönüyoruz

Bir vekilini daha AK Parti'ye kaptırdı, rozeti Erdoğan takacak
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur