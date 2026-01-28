Haberler

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın
Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Olayda kimsenin olmaması sevindirdi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Organize Sanayi Bölgesi 6061'inci Sokak'taki mobilya fabrikasında saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangının mesai saatleri dışında çıktığı ve içerde kimsenin olmadığı öğrenilirken, fabrikada zarar meydana geldi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
