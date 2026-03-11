Haberler

Kayseri'de mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine hızla müdahale edilerek söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Anbar Mahallesi Ağaç İşleri Sanayi Sitesi 33. Cadde'de bulunan bir mobilya atölyesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Yangın sebebiyle kullanılmaz hale gelen atölyede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
