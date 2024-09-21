Kayseri'de Meslek Liselerine İlgi Arttı, Kontenjanlar Doldu

Kayseri'de meslek liselerine ilgi arttı, kontenjanlar doldu

Ak Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı:

"Altın bilezik" dediğimiz meslek liseleri ve mesleki eğitim ülkemizde daha derinden yaşanacak"

KAYSERİ - Kayseri'de meslek liseleri ve mesleki eğitimle ilgili yapılan çalışmalar meyvelerini verirken; bu sene kentte bulunan meslek liselerinin kontenjanları tamamen doldu.

Kayseri'de geçtiğimiz yıl "meslek lisesi, memleket meselesi" sloganı ile başlatılan çalışmalar meyvelerini verdi. Kentte meslek liselerinin tanıtımı kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, öğrencilerin meslek liselerine olan ilgisi arttı. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; meslek liselerinin ve mesleki eğitimin çok önemli olduğunu söyledi. Cıngı; "28 Şubat sürecinden sonra bir takım kat sayı sıkıntılarından dolayı mesleki eğitimde ülkemizde çok ciddi zarar gördü. Ülkemizin son 20 yılda yaptığı sanayi hamlelerine bakarsak, çok yüksek teknolojili havacılık, savunma sanayi ve yazılımla alakalı ciddi bir ivmelenmeye şahitlik ediyoruz. Burada iki türlü insan kaynağının güçlendirilmesi gerekiyor. Bir tanesi ülkemizdeki sanayi de hem ara eleman hem de vasıfsız diye tabir edebileceğimiz üretimde çalışacak personel istihdamında yaşadığımız sıkıntılar, ikincisi de ülkemizde gelişen sanayiye ve teknolojiye paralel olarak bunu çeşitlenen dünya pazarlarına sunabileceğimiz beyaz yakalı insan kalitesindeki artışa olan ihtiyacımız. Zaten üniversitelerimiz Türkiye'de çok yoğun olarak insan eğitiyorlar ve dünyayla entegre olmuş bir şekilde insan kaynağımızda gelişiyor. Öte yandan Kayseri gibi özellikle emek yoğun üretimin dominant olduğu vilayetlerimizde üretimde çalışacak çok yoğun insan ihtiyacımız var. Son yıllarda çok bariz hale geldi. Bizde bu duruma proaktif bir yaklaşımla işler çözülmez hale gelmeden önce tedbirlerini alalım ve mesleki eğitimi popüler hale getirelim dedik. Mesleki eğitimin önceki yaşamış olduğu dönemi tekrar hatırlatalım ve üniversite mezunu olma ihtiyacı olmadığını, ülkemizde zanaatkara, sanatkara, ustaya, çırağa ve kalfaya da üretimde çok yoğun ihtiyaç olduğunu, üretimde çalışacak personelimizin de hiçbir istihdam kaygısı yaşamadan rahatlıkla makul gelirler ile iş bulabileceğini vurgulamaya çalıştık. Geçtiğimiz sene dönem başından itibaren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, meslek lisesi müdürlerimizden oluşan bir heyetle beraber bu konuda politikalar geliştirdik, okul ziyaretleri gerçekleştirdik, öğrencilerimizin yaptığı keşifleri halkımızla buluşturmaya çalıştık, beceri yarışmaları yaptık ve netice de sezon sonunda da şehrimizde mesleki eğitimin problemleri başlığıyla bir çalıştay düzenledik. Çok verimli oldu. Çalıştayda mesleki eğitimle alakalı bütün kesimler yer buldu ve söz hakkı elde etti. 5 ana problematik içerisinde topladığımız gruplardan da çok önemli çıktılar aldık. Daha sonrada bu çıktıların ışığında mesleki eğitime Kayseri özelinde problemlerini çözmeye çalışacak çözümler ürettik" ifadelerini kullandı.

"Meslek liselerinde yüzde 100 kapasiteye ulaşıldı"

Yapılan çalışmalar ile meslek liselerine ilginin arttığını dile getiren AK Parti'li Cıngı; öğrencilere nasihatlerde bulundu. Cıngı; "Mesleki eğitim ve istihdam sıkıntısı sadece Kayseri'nin problemi değil. Tüm Türkiye'de bu yaşanıyor. Biz Kayseri'den bunun bir örneğini ortaya koyarsak bu diğer vilayetlerimize de yansısın istedik. Bunda da başarılı olduk. Milli Eğitim Bakanlığımız da son yıllarda mesleki eğitime önem verdiğini ifade eden uygulamalara geçti. Fabrika içi okul, sektöre bağımlı okul gibi doğru politikalar takip ediyoruz. Bunlar başladı ama oturması biraz zaman alabilir. Pilot illerimizde fabrikaların içerisinde olacak ve oradaki usta ve mühendislerin yanında öğretmenlerimizin nezaretinde yavrularımız direk üretim alanında eğitim görecekler. Dolayısıyla kendi seçtikleri branşlarda çok daha yetişmiş bir profesyonel hale gelecekler. Bu bir süreç. Biz geçtiğimiz sene yapmış olduğumuz çalışmaların meyvesini bu sene kayıt döneminde gördük. Mesleki teknik ve Anadolu liselerimizin müdürlerinin ifade ettiği şekliyle Kayseri'de şimdiye kadar meslek liselerine hiç aşina olmadıkları kadar bir ilgiyle karşılaştıklarını ifade ettiler. Velilerimiz ve öğrencilerimiz tercih etmeden önce okulları ziyaret ettiler. Laboratuvar şartlarını gördüler. Şuanda da yüzde 100 bir kapasiteye ulaşım sağlandı. Kayseri'de meslek liselerimizde boş yer kalmadı. Ümit ediyoruz ki bu sene yapacağımız çalışmalarla bu pekişecek ve mesleki eğitimin önemi halk segmentlerine daha yaygın bir şekilde ulaşacak. Önümüzdeki günlerde bizim "altın bilezik" dediğimiz meslek liseleri ve mesleki eğitim ülkemizde daha derinden yaşanacak. Gençlerimiz kendilerinin bilmediği gelecek ile öğrencilik yıllarında bir noktada yüzleşmeye başlayacaklar ve üniversitenin revaşta olmayan, kabul edilebilirliği olmayan mesleklerde 4-5 yıllarını harcamak yerine liseden itibaren mesleki eğitimi alarak kendi dallarına uzmanlaşarak çok daha rahat iş bulabileceklerini, çok daha iyi gelirler yaşayabileceklerini görecekler. Biz bunu aşılamaya çalışıyoruz. zahmet olmadan rahmet olmaz. Bilgisayar başında birkaç tane kötü örnek tüm gençlerimizin kafasını bulandırsın istemiyoruz. Günde 2 saat çalışarak ayda 10 bin dolar gelir falan sadece sosyal medyada bazı kötü niyetli insanların öğrencilerimizi kandırmak için kullandığı metotlar. Bunlara kimse itibar etmesin. Eğer ileride iyi bir hayat yaşamak istiyorsak gençken yapmamız gerekenleri yapacağız. İlerleyen yaşlarımızda da daha iyi bir hayat yaşamanın basamaklarını zamanında yerleştireceğiz" diye konuştu.