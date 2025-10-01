Haberler

Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin 210 Paket Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin 210 Paket Ele Geçirildi
Kayseri'de bir depoda yapılan operasyonda 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 23 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, bir depoda yapılan aramada 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.Ş.'nin (23) yemek masalarına sakladığı kaçak sigaraları TIR ile yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisini aldı. Bu kapsamda şüpheliye ait depoya düzenlenen baskında 4 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan M.E.Ş, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
