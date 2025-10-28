Haberler

Kayseri'de Cumhuriyet Bayramı İçin Yamaç Paraşütü Etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de halk oyunları ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla efe kıyafetiyle Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptı. İki kişi, gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırarak gençlere halk oyunları kültürünü sevdirmeyi amaçladı.

Kayseri'de halk oyunları ekibinden iki kişi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla efe kıyafeti giyerek, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle atlayış yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Halk Oyunları İl Temsilcisi Mehmet Polat ile paraşüt pilotu ve halk oyunları öğrencisi Furkan Koçak, Talas ilçesindeki 2 bin rakımlı Ali Dağı'na çıktı.

Efe kıyafetleriyle yamaç paraşütü yapan Polat ve Koçak, gökyüzünde Türk bayrağı dalgalandırdı.

Ardından Talas Yamaç Paraşüt Alanı'na inen ikili, kendilerini karşılayan halk oyunları ekibiyle zeybek oynadı.

Polat, AA muhabirine, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Amaçlarının gelecek nesle hem halk oyunları kültürünü sevdirmek hem de ilham vermek olduğunu belirten Polat, şöyle konuştu:

"Güzel bir değere anlam katmayı hedefledik. Ekibimizde yer alan Koçak ile Ali Dağı'ndan yamaç paraşütüyle alana iniş gerçekleştirdik. Amacımız farkındalık yaratabilmekti. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş halk oyunları kültürünü biraz daha günün anlam ve önemine özel, gençlere heyecan uyandıracak şekilde özetlemek istiyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.