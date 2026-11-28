Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı Özvatan- Sarıoğlan yolunda yaşanan zemin çökmelerine beton yol uygulamasıyla kalıcı çözüm getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgedeki kum ocakları nedeniyle çok sayıda ağır tonajlı hafriyat kamyonu ve tırın kullandığı yol, yoğun araç yüküne bağlı olarak zaman içerisinde zemin deformasyonları ve çökmelerle karşı karşıya kalıyor.

Daha önce sıkıştırma ve asfalt çalışmalarıyla iyileştirilmeye çalışılan güzergahta, ağır araç trafiğinin etkisiyle benzer sorunların tekrarlanması üzerine daha kalıcı bir çözüm için beton yol uygulamasına geçildi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, güvenlik gerekçesiyle geçici olarak trafiğe kapatılan yol, ağır tonajlı araçların oluşturduğu yüke daha dayanıklı olacak şekilde beton yol standardında yeniden inşa edildi.

Yaklaşık 40 milyon lira maliyetle tamamlanan 6 kilometrelik Özvatan-Sarıoğlan yolu, gerçekleştirilen çalışmaların ardından yeniden araç trafiğine açıldı.

Kaynak: AA