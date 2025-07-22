Kayseri Büyükşehir Belediyesi AGÜ'de Yenileme Çalışmaları Gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) çeşitli birimlerinde yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AGÜ'de 2 erkek ve 2 kadın abdesthane ile mescit yenilenmesi gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, abdesthanelerin zemin ile duvar seramiklerini, musluk bataryalarını ve abdesthane oturaklarını da yeniledi.

Ekipler, mescitlerde zemin halılarını, duvar yüzeylere ahşap lambri yapı, tavan ve duvar yüzeylerin boyaları ile aydınlatmalarını da yenilerken, yapılan çalışmaların mali karşılığı ise 350 bin lirayı buldu.

AGÜ'nün spor alanlarında da yenileme faaliyetleri gerçekleştiren ekipler, biri basketbol diğeri tenis kortu olmak üzere 1200 metrekarelik 2 sahada, çevre korkuluk boyalarını da değiştirdi.

Zeminde bulunan bozukluklar onarılıp zemin kort boyası ile yenilendi.