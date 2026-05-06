Ak Partili Cıngı: Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti İlan Edildi

(TBMM) - AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ACES Europe tarafından Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildiğini açıkladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, merkezi Brüksel'de bulunan ve 1999 yılında kurulan ACES Europe'un sporun toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve şehirlerin global tanınırlığının yükseltilmesini amaçladığını belirterek, Kayseri'nin bu unvana spor tesislerinin kapasitesi, organizasyon kabiliyeti ve sürdürülebilir spor vizyonu gibi kriterler doğrultusunda layık görüldüğünü ifade etti.

Kayseri'nin spor altyapısına ilişkin bilgiler de paylaşan Cıngı, şehrin yüzlerce uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile dikkat çektiğini, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle yüz binlerce sporsevere ulaşıldığını söyledi. Erciyes Kayak Merkezi'nin dört mevsim spor imkanı sunduğunu ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Cıngı, yüksek irtifa kamp merkezinin de birçok branşta profesyonel takımlar tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Cıngı, Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olmasının uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılmasını sağlayacağını, spor turizmi üzerinden ekonomik hareketlilik oluşturacağını ve Türkiye'nin spor diplomasisine katkı sunacağını ifade etti.

