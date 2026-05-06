Haberler

Ak Partili Cıngı: Kayseri, 2029 Dünya Spor Başkenti İlan Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseri'nin ACES Europe tarafından 2029 Dünya Spor Başkenti olarak seçildiğini açıkladı. Cıngı, şehrin spor tesisleri ve organizasyon kabiliyetiyle bu unvana layık görüldüğünü belirtti.

(TBMM) - AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, ACES Europe tarafından Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti ilan edildiğini açıkladı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Cıngı, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, merkezi Brüksel'de bulunan ve 1999 yılında kurulan ACES Europe'un sporun toplumun her kesiminde yaygınlaştırılması, uluslararası iş birliklerinin artırılması ve şehirlerin global tanınırlığının yükseltilmesini amaçladığını belirterek, Kayseri'nin bu unvana spor tesislerinin kapasitesi, organizasyon kabiliyeti ve sürdürülebilir spor vizyonu gibi kriterler doğrultusunda layık görüldüğünü ifade etti.

Kayseri'nin spor altyapısına ilişkin bilgiler de paylaşan Cıngı, şehrin yüzlerce uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptığını, Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu ile dikkat çektiğini, yıl boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle yüz binlerce sporsevere ulaşıldığını söyledi. Erciyes Kayak Merkezi'nin dört mevsim spor imkanı sunduğunu ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Cıngı, yüksek irtifa kamp merkezinin de birçok branşta profesyonel takımlar tarafından tercih edildiğini kaydetti.

Cıngı, Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti olmasının uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapılmasını sağlayacağını, spor turizmi üzerinden ekonomik hareketlilik oluşturacağını ve Türkiye'nin spor diplomasisine katkı sunacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Venedik Bienali'nde tartışma yaratan görüntü: Bu sanat mı?

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor!
Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere 'sopa cezası' getirildi

Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Kız öğrenciyi okul bahçesinde darp ettiler: Kafasını defalarca yere vurdu, 'yoruldum' deyip dinlendi

Kız öğrenciye feci darp: Kafasını yere vurdu, yoruldum deyip dinlendi
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor

İsrail'de YILDIRIMHAN korkusu! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü

Biletler 40 dakikada bitti, fahiş fiyattan karaborsaya düştü
Mersin'de 2 kardeşin ölümünde ilk rapor

2 kardeşin ölümünde ilk rapor! Nedeni kahretti