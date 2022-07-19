Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirildi. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirildi. Kaynarca'da çiftçiler, 13 bin dönüm arazide buğday ekimi yaptı. Dönüm başına ortalama 400 kilogram verim elde eden çiftçiler, bu yıl yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirdi. Bu yılki verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, gazetecilere, ilçede buğday hasadı yapıldığını söyledi. Çakar, ilçede 13 bin dönüm alanda buğday ekildiğini belirterek, bu yıl verimin dönüm başına 350-500 kilogram arasında değiştiğini kaydetti. AA / Serhat Yağız - Güncel Sakarya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.