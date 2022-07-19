Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı

AA - Serhat Yağız - Güncel
 - Güncelleme:
Kaynarca'da 5 bin ton buğday hasadı yapıldı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirildi.

Kaynarca'da çiftçiler, 13 bin dönüm arazide buğday ekimi yaptı.

Dönüm başına ortalama 400 kilogram verim elde eden çiftçiler, bu yıl yaklaşık 5 bin ton buğday hasadı gerçekleştirdi.

Bu yılki verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Kaynarca Ziraat Odası Başkanı İbrahim Çakar, gazetecilere, ilçede buğday hasadı yapıldığını söyledi.

Çakar, ilçede 13 bin dönüm alanda buğday ekildiğini belirterek, bu yıl verimin dönüm başına 350-500 kilogram arasında değiştiğini kaydetti.

AA / Serhat Yağız - Güncel

Sakarya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title