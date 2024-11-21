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Kaymakam ve Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti

Kaymakam ve Belediye Başkanı Esnafı Ziyaret Etti
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Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, halk pazarında esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve destek mesajı verdi.

Akıncılar Kaymakamı Musa Türkmen ve Belediye Başkanı Murat Sevinç, esnaf ziyaretinde bulundu.

İlçede kurulan halk pazarını gezen Türkmen ve Sevinç, esnafın sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Türkmen ve Sevinç, her zaman yanlarında olduklarını ve sorunların çözümü için çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Kazım Perçin - Güncel
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