Kaymakam Koşansu, Buğday Hasadına Katıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, buğday hasadına katıldı.

Sultanlı Köyü'ne bağlı Boztaş mezrasında 13 bin dönümlük alanda ekimi yapılan buğday ve arpanın hasadına başlandı.

Kaymakam Koşansu, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Harun Korkmaz ile mezrayı ziyaret etti.

Hasadı gerçekleştiren çiftçilerle sohbet eden Koşansu, üreticileri tebrik ederek tarımın ve üretimin önemine dikkat çekti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Korkmaz ise "Bu yıl ilçe genelinde 270 bin dönüm buğday, 103 bin dönüm arpa hasadı gerçekleştiriyoruz. İlçemiz verim bakımından oldukça iyi bir seviyede. Dekar başına buğdayda 300 ila 350 kilogram ürün alıyoruz. Arpada ise ortalama 300 kilograma yakın verim söz konusu." diye konuştu.

Mezrada çiftçilik yapan yüksek lisans mezunu psikolog Yusuf Ballı da "13 bin dönüm arazi ekiyoruz. Bu sene hasadımız başladı. Verimden oldukça memnunuz." dedi.