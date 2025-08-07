Kaymakam Balaban, Kıyıköy'de İncelemelerde Bulundu

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde balıkçı barınağı, liman ve plajları ziyaret ederek bölgenin turistik potansiyelini değerlendirdi. Kıyıköy'ün güzelliklerine dikkat çeken Balaban, yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Kıyıköy beldesinde incelemelerde bulundu.

Balaban ilk olarak Kıyıköy Balıkçı Barınağında incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından liman ve plajları gezen Balaban, Kıyıköy'ün Karadeniz'e sahili bulunan çok güzel bir belde olduğunu belirtti.

Kıyıköy'ün gelişimi ve daha fazla turist çekmesi amacıyla çalıştıklarını ifade eden Balaban, tüm yerli ve yabancı turistleri bölgeye davet etti.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek - Güncel
