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Kaymakam Bakan, Çaldıran Esnafı ile Buluştu

Kaymakam Bakan, Çaldıran Esnafı ile Buluştu
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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu ve iş yeri sahiplerinin sorunlarını dinledi. Yerel ticaretin güçlenmesi için sürekli destek vereceklerini belirtti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan, ilçe merkezindeki iş yeri sahipleriyle bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

Her zaman ilçe sakinleri ve esnafla buluşmaya önem verdiklerini belirten Bakan, yerel ticaretin güçlenmesi ve esnafın desteklenmesi için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren iş yeri sahipleri de Kaymakam Bakan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sadrettin Kaya - Güncel
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