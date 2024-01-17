Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaman, makamında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", " Gazze : Kanıt"ta Mustafa Hassona'nın "Toz duman", "Çevre-Yaşam"da Ali Atmaca'nın "Gökyüzü köprüsü", "Haber"de Bestami Bodruk'un "Nükleer Pin pon" adlı fotoğrafa oy veren Karaman, "Spor"da ise Evrim Aydın'ın "Taraftarın gözbebeği" adlı karesini seçti.

Karaman, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, tüm kategorilerde yer alan fotoğrafların birbirinden değerli ve anlamlı olduğunu belirterek, "Kimisi Gazze gibi içimizin kanadığı bir konuda ve bir coğrafyada çok zorlu şartlar altında bu anları yakaladılar. Her biri birbirinden kıymetli fotoğraflar. Tarihe tanıklık etmesi amacıyla arkadaşlarımız tarafından çekildi. Sonucu merakla bekliyoruz." diye konuştu.