Kavaklıdere Belediyesi'nde kadrolu işçilere zam yapıldı

Kavaklıdere Belediyesinde görev yapan kadrolu çalışanlara yüzde 40 zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ve 2026-2027 ile 2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesiyle kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Alınan karar doğrultusunda en düşük net maaş 82 bin liraya yükseltildi.

Belediye Başkanı Mehmet Demir, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.