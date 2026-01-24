Haberler

Kavaklıdere Belediyesi'nde kadrolu işçilere zam yapıldı

Güncelleme:
Kavaklıdere Belediyesinde kadrolu çalışanların maaşlarına yüzde 40 zam yapıldı. Sözleşme, 2026-2027 ve 2028 yıllarını kapsıyor ve en düşük net maaş 82 bin liraya yükseltildi.

Kavaklıdere Belediyesinde görev yapan kadrolu çalışanlara yüzde 40 zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ile HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan ve 2026-2027 ile 2028 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesiyle kadrolu işçilerin maaşlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Alınan karar doğrultusunda en düşük net maaş 82 bin liraya yükseltildi.

Belediye Başkanı Mehmet Demir, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
