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Kavak'ta Şeker Pancarı Pekmezi Üretimi Başladı

Kavak'ta Şeker Pancarı Pekmezi Üretimi Başladı
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Kavak'taki üreticiler, tamamen doğal yöntemlerle şeker pancarı pekmezi yapımına başladı. Hasat edilen pancarların işlenmesiyle elde edilen pekmez, şeker ve tatlandırıcı kullanılmadan üretiliyor.

Kavak'ta üreticiler, şeker pancarı pekmezi yapımına başladı.

Pekmez yapmak için hasat edilen şeker pancarları soyularak yıkandıktan sonra yaklaşık 12 saat kaynatılıyor.

Ezilerek şırası alınan pancar, 3 saat kadar daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılıyor.

Şeker ve tatlandırıcı kullanılmayan, tamamen doğal olarak üretilen şekerpancarı pekmezi, ardından tüketicilerle buluşturuluyor.

Kaynak: AA / Gamze Gebesoy - Güncel

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