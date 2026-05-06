Katar ile BAE, Ortak Yüksek Komite Toplantısı yapıldı

Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında siyasi, ekonomik ve kalkınma alanlarında işbirliğini derinleştirme hedefiyle düzenlenen yedinci Ortak Yüksek Komite toplantısı, Abu Dabi'de gerçekleştirildi. İki ülkenin üst düzey yetkilileri, ortak projelerin teşvik edilmesi ve bölgesel istikrar konularında mutabık kaldı.

Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ortak Yüksek Komite'nin yedinci toplantısı, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, toplantıya Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan başkanlık yaptı.

Açıklamada, her iki ülkeden üst düzey yetkili ve çeşitli kurum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda tarafların, siyasi, ekonomik ve kalkınma alanlarında işbirliğini derinleştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ederek, ortak çıkarlar doğrultusunda entegrasyonu artırma ve stratejik ortaklığı ileri taşıma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, komite çalışmaları kapsamında iki ülke ilişkilerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesine yönelik mekanizmaların ele alındığı, ortak projelerin teşvik edilmesi ve bölgesel istikrarın desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
