Katar Emiri Al Sani, Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söyledi

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Gazze Şeridi'nde yaşananların tartışmasız bir soykırım olduğunu belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

Katar Şura Meclisi'nin 55. dönem açılışında konuşan Al Sani, ülkesinin iç ve dış politikasına, bölgesel gelişmelere, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına ve Hürmüz Boğazı'ndaki krizin ekonomiye etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin meselesinin Katar'ın öncelikleri arasında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Al Sani, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar hiç şüphesiz bir soykırımdır ve faillerinin hesap vermekten kaçmasına izin verilmemelidir." sözlerini kullandı.

Al Sani, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırgan uygulamalarının sürmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarının İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğini vurguladı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlara ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına karşı da uyarıda bulunan Al Sani, ülkesinin Filistin meselesindeki tutumunun değişmediğini ve değişmeyeceğini kaydetti.

"Diyalog ve barışçıl çözümlere bağlılığımız ülkemizi savunmada taviz vereceğimiz anlamına gelmez"

İran'ın Katar'a ve Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına da değinen Al Sani, söz konusu saldırıların ülkesinin egemenliğinin, uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin açık ihlali olduğunu söyledi.

Katar'ın anlaşmazlıkların müzakere ve diplomatik yollarla çözülmesini her zaman tercih ettiğini belirten Al Sani, "Diyalog ve barışçıl çözümlere bağlılığımız, ülkemizi savunma konusunda taviz vereceğimiz anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Al Sani, ülkesinin ve bölgenin son aylarda olağanüstü krizlerle karşı karşıya kaldığını, bu süreçte devlet kurumlarının dayanıklılığının bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

Yaşanan gelişmelerin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini gösterdiğini dile getiren Al Sani, KİK ülkelerinin güvenliğinin ve egemenliğinin korunmasının taviz verilemeyecek bir mesele olduğunu vurguladı.

-"Körfez ülkelerinin güvenliğinden taviz verilemez"

Al Sani, son dönemde yaşanan gelişmelerin Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sürdürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

"Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin güvenliği ve egemenliklerinin korunması taviz verilemeyecek meselelerdir." diyen Al Sani, bölgesel ve küresel güvenliğin birbirine bağlı olduğunu, herhangi bir bölgede yaşanan istikrarsızlığın etkilerinin dünyanın geri kalanından ayrı düşünülemeyeceğini kaydetti.

Katar'ın kriz boyunca üç temel sorumluluğu aynı anda üstlendiğini belirten Al Sani, bunları ülkenin egemenliğini korumak, küresel enerji güvenliği ve dünya ekonomisindeki rolünü yerine getirmek ve diplomasi kanallarını açık tutmak olarak sıraladı.

"Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihracatımızın önemli bölümünü aksattı"

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ve Ras Laffan'daki enerji tesislerinde meydana gelen hasarın Katar ekonomisine etkilerine değinen Al Sani, söz konusu gelişmelerin ülkenin ihracatının önemli bir bölümünde aksamalara yol açtığını belirtti.

Katar'ın dünya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birini karşıladığına dikkati çeken Al Sani, ülkesinin enerji sektöründe yaşanan herhangi bir aksamanın küresel piyasalara ve tüketicilere hızla yansıdığını ve herkesi etkilediğini söyledi.

Al Sani, Körfez'de ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, enerji tesisleri ile sivil altyapının korunması için uluslararası çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

Al Sani, "Körfez'de ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması, enerji tesisleri ile sivil altyapının korunması için uluslararası çabalar iki katına çıkarılmalıdır." dedi.

Katar'ın ateşkesin sağlanması ve deniz yollarının yeniden açılmasına yönelik girişimlere katkıda bulunduğunu aktaran Al Sani, bölgesel çatışmaların müzakereler yoluyla çözülmesi çağrısını yineledi.

Katar'ın kriz karşısındaki dört aşamalı stratejisi

Al Sani, ülkesinin bölgesel kriz karşısında dört temel unsurdan oluşan bir strateji izlediğini belirtti.

Stratejinin ilk unsurunun savaşa sürüklenmeden ülkeyi kararlılıkla savunmak olduğunu ifade eden Al Sani, ikinci unsurun temel hizmetlerin, tedarik zincirlerinin ve ekonomik faaliyetlerin sürekliliğini korumak olduğunu söyledi.

Üçüncü unsurun ateşkesin sağlanması ve deniz yollarının açılmasına yönelik çabalara katkıda bulunmak olduğunu aktaran Al Sani, dördüncü unsurun ise tarafları müzakereye teşvik etmek ve görüşmelere dönüş fırsatlarını değerlendirmek olduğunu kaydetti.

Kriz karşısında temel kamu hizmetlerinde kesintiye gidilmemesi ve kalkınma önceliklerinin değiştirilmemesi yönünde karar aldıklarını belirten Al Sani, ekonomik faaliyetlerin devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Katar bu krizden daha dayanıklı çıkacak"

Katar ekonomisinin mevcut kriz karşısında güçlü bir direnç gösterdiğini belirten Al Sani, ülke ekonomisinin 2025 yılında yüksek büyüme oranını koruduğunu ifade etti.

Kriz öncesinde uygulanan ekonomik politikaların olumsuz etkilerinin bugüne kadar yönetilebilmesini sağladığını kaydeden Al Sani, Katar'ın bu süreçten küresel değişimlere karşı daha dayanıklı ve uyum sağlayabilen bir ülke olarak çıkacağını söyledi.

Kuzey Sahası'ndaki doğal gaz üretim kapasitesini artırmaya yönelik genişletme çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiğini aktaran Al Sani, ülkesinin ekonomik kalkınma hedeflerinden vazgeçmediğini vurguladı.

Al Sani, kriz boyunca halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını, güvenliğinin sağlanmasını ve ekonomik faaliyetlerin desteklenmesini öncelikli gördüklerini belirtti.

Al Sani, "Önümüzdeki beş yıl boyunca yaklaşık 221 milyar riyal değerinde bir dizi proje ve yatırım fırsatı paketimiz var; bunlar altyapı projelerini, kamu ve özel sektör ortaklıkları dahil, emlak ve konaklama sektörlerindeki özel sektör yatırımlarıyla birlikte kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Ülke halkı ve Katar'da yaşayan yabancıların son aylardaki gelişmeler karşısında gösterdiği dayanışmayı takdir eden Al Sani, devlet kurumları, silahlı kuvvetler ve güvenlik birimlerinin de krize hazırlıklı ve etkin şekilde müdahale ettiğini söyledi.

Al Sani, Sudan, Libya, Yemen ve Somali'deki krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimleri desteklemeyi sürdüreceklerini belirtti.

Al Sani, ülkesinin mevcut krizden küresel gelişmelere karşı daha dayanıklı ve uyum sağlayabilen bir şekilde çıkacağını belirterek, "Bölgemizi güvenli ve istikrarlı tutmak için kardeşlerimiz ve uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA