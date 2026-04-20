Katar, yabancı hava yolu şirketlerinin ülkeye uçuşlara yeniden başlayacağını duyurdu

Katar Sivil Havacılık Otoritesi, yabancı hava yolu şirketlerinin uçuşlarının kademeli olarak yeniden başlayacağını açıkladı. Uçuşlar, 20 Nisan 2026'dan itibaren Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek.

Kurumdan yapılan açıklamada, 20 Nisan 2026 tarihli notam (havacılara bildiri) kararının resmi olarak paylaşıldığı ve uçuşların, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kararın ilgili tüm ulusal kurumlarla koordinasyon içinde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda alındığını aktarılan açıklamada, operasyonel hazırlık ve verimliliğin en üst seviyede sağlandığı belirtildi.

Tüm uçuşların uluslararası kabul görmüş en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarına uygun şekilde icra edileceği, yolcular ile havacılık personelinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve havacılık faaliyetlerinde güvenlik ve emniyetin en öncelikli unsur olmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya
