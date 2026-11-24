Kastamonu Valisi Dallı, Kadın Boks Milli Takımı kamp merkezini ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kadıdağı'ndaki Boks Federasyonu Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek Kadın Boks Milli Takımı sporcuları ve antrenörleriyle görüştü. Dallı, milli sporculara başarılar dileyip ilave yatırımlarla kapasitesi güçlendirilen tesisi gezdi.
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Boks Federasyonu Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Dallı, Kadıdağı mevkisindeki tesisi ziyaret ederek burada kamp yapan Kadın Boks Milli Takımı sporcuları ve antrenörleriyle bir araya geldi.
Milli Takım Antrenörü Nazım Yiğit ile milli sporcular Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu ile görüşen Dallı, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil eden sporculara başarılar diledi.
Dallı, ilave yatırımlarla kapasitesi güçlendirilen tesisi de gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA