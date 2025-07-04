Kastamonu Hanönü'nde Doğal Gaz Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmaları sürüyor.

İlçede başlayan çalışmalar kapsamında Mehmet Yücel Caddesi ve ara sokaklara altyapı hatları çekilmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Metin Yamalı, yaptığı açıklamada, çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, "Devam eden çalışmalar sebebiyle halkımızın göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ederim. Zaman zaman altyapı çalışmaları sebebiyle su hattında veya yollarda geçici süreli kapanmalar oluyor. Fakat hedefimiz en kısa sürede çalışmaların bitmesidir." dedi.