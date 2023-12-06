Kastamonu'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor
Kastamonu'da kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkisini artıran sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, sürücüler zorlukla ilerliyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.
Kastamonu'da kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bölgede etkisini artıran sis, Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyardı.