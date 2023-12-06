Haberler ›› Güncel ›› Kastamonu'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Kastamonu'da Yoğun Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

6 Aralık 2023 09:21 Son Güncelleme: 09:22 Abone Ol

Kastamonu'da kent merkezi ile çevre yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkisini artıran sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken, sürücüler zorlukla ilerliyor. Trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.