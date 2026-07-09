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Kastamonu'da tefecilik operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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Kastamonu'da 6 ay süren teknik takibin ardından düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Yaklaşık 6 ay süren teknik takibin ardından, tefecilik yaptığı değerlendirilen kişilere yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
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