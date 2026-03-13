Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı
Kastamonu'da bir iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda 150 litre mazot ve çeşitli parçalar ele geçirildi.
Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta kentte bir iş makinesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yürütülen çalışma sonucunda olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Yapılan araştırmada, iş makinesinden alındığı belirlenen 150 litre mazot, 2 akü, monitör ile çeşitli parçalar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu