Kastamonu'da iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 zanlı yakalandı

Güncelleme:
Kastamonu'da bir iş makinesinin mazotunu ve parçalarını çalan 2 şüpheli emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyon sonucunda 150 litre mazot ve çeşitli parçalar ele geçirildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Mart'ta kentte bir iş makinesinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucunda olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Yapılan araştırmada, iş makinesinden alındığı belirlenen 150 litre mazot, 2 akü, monitör ile çeşitli parçalar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu
