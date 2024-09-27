Kastamonu'da Çeltik Hasadı Dualarla Başladı
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Mayıs ayında ekilen çeltiklerin hasadı dualarla başladı. İlçenin 6 köyünde yaklaşık 2 bin 200 dekar alanda üretilen çeltik için düzenlenen programda, hasadın bereketli olması temenni edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çeltik hasadı dualarla başladı.
Mayıs ayında ekimi yapılan çeltik, ilçenin 6 köyünde yaklaşık 2 bin 200 dekar alanda üretiliyor.
Yenice köyü Aktepe mevkisinde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Ekrem Yıldızhan tarafından yapılan duanın ardından hasat sezonu başladı.
Kaymakam Abdulmelih Orhan ve Belediye Başkanı Metin Yamalı, biçerdövere çıkarak hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.
Tarla sahibi Şükrü Eralp, bereketli bir sezon olmasını dileyerek, hayırlı geçmesini istediklerini söyledi.
Programa Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.