Araç-İhsangazi OSB'de gelinen durum değerlendirildi

Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında, kuruluş çalışmaları süren Araç- İhsangazi Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) için değerlendirme toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dallı, sanayi yatırımlarının şehirlerin kaderini değiştirebilecek önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Şehrin vizyon projelerinden Araç- İhsangazi OSB'nin de Kastamonu için büyük şans olduğuna işaret eden Dallı, şöyle konuştu:

"Kastamonulu olsun, olmasın bu şehirden ekmek yiyen herkesin sahiplenmesi gereken fevkalade bir proje var önümüzde. En büyük sıkıntılarımızdan biri nüfus. Ekonomik kalkınmanın yanında demografik sorunlarımızın da ortadan kaldırılması için bu yatırım büyük önem taşıyor. Projeyle ilgili süreci titizlikle takip edelim, elimizi taşın altına koyalım ve bu fırsatı iyi değerlendirelim."

OSB'de gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıda yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kastamonu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Gülamoğlu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile ilgili kurum müdürleri katıldı.